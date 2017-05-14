أشاد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية ، بكلمة الحاج حمام عمر، الذي قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من أجل عرض مشاكل قريته، أثناء افتتاح السيسي مشروعات في محافظات الصعيد، قائلًا :” الراجل ده أحسن من 100 عضو مجلس نواب”.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج ” حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف”، أنه حمام تكلم عن مشاكل قريته كما لو كانت مشاكله الشخصية ، في حين أن أعضاء مجلس النواب لا يذهبون لأداء عملهم،مطالبًا من القيادات السياسية تعينه كعضو مجلس نواب.

وتابع :” عاوزين من كل مركز واحد عنده حماس زي حمام ، الراجل ده من حماسه والطاقة الايجابية اللي خارجة منه ، نقول رجل صادق النية”.