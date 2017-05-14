 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 12:11 صباحاً
روابط سريعة
معتز عبد الفتاح مشيدا بـ "الحاج حمام" : "أحسن من 100 عضو في البرلمان"
معتز عبد الفتاح

معتز عبد الفتاح مشيدا بـ "الحاج حمام" : "أحسن من 100 عضو في البرلمان"

2017-05-14 23:39:39
كتب - متابعات

أشاد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية ، بكلمة الحاج حمام عمر،  الذي قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من أجل عرض مشاكل قريته، أثناء افتتاح السيسي مشروعات في محافظات الصعيد، قائلًا :” الراجل ده أحسن من 100 عضو مجلس نواب”.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج ” حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف”،  أنه حمام تكلم عن مشاكل قريته كما لو كانت مشاكله الشخصية ، في حين أن أعضاء مجلس النواب لا يذهبون لأداء عملهم،مطالبًا من القيادات السياسية تعينه كعضو مجلس نواب.

وتابع :”  عاوزين من كل مركز واحد عنده حماس زي حمام ،  الراجل ده من حماسه والطاقة الايجابية اللي خارجة منه ، نقول رجل صادق النية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3