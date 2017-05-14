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شاهد.. صور جديدة لحفل قران إيمان أبو طالب والمتحدث العسكري السابق
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شاهد.. صور جديدة لحفل قران إيمان أبو طالب والمتحدث العسكري السابق

2017-05-14 23:41:58
كتب - متابعات

نشرت الصفحة الرسمية للاعلامية ايمان ابو طالب، صورا جديدة لحفل عقد قرانها على المتحدث العسكرى السابق، العميد محمد سمير.
وخلال عقد القران وجه العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى السابق، الشكر لكافة الحضور الذين شاركوه عقد قرانه بالأمس على الإعلامية، إيمان أبو طالب، بحديقة دار القوات الجوية بالقاهرة، قائلًا: “طالما انتو معانا النهارده، إحنا بنحبكم وبنعتز بكم جدا، وأى حد معانا هنا بيمثلنا الحد اللى بنعشقه”.

وغازل سمير زوجته الإعلامية إيمان أبو طالب، خلال عقد قرانه: “إيمان مهما قعدت أتكلم عنها من هنا لآخر يوم فى عمرى مش هقدر أوفيها حقها، ووالدها العظيم الأستاذ محمد سيد أبو طالب، أجمل حد ممكن تقابله فى حياتك، الخلق الجميل والطيبة الشديدة واسمحلى والله يا بابا أنا بشكر حضرتك للغاية قدام كل الناس على كل قيمة جميلة اتعلمتها من حضرتك الفترة اللى فاتت، وأرجو إن مصر كلها تبقى فى سماحتك وطيبة أخلاقك”.

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