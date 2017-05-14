وقع حادث مروع على الطريق الدائرى من وصلة المريوطية اتجاه المنيب، مساء اليوم الأحد، إثر اصطدام 3 سيارات إحداهما نقل وانقلابها نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وتم إغلاق الطريق فى الاتجاهين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى بالمريوطية وتوقف الحركة المرورية، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمنى على الطريق وتحويل السيارات فى الاتجاهين وجار رفع آثار الحادث.