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وزير النقل: اتمام محور شبرا بنها و الدائري الإقليمي يحسنان مداخل القاهرة
طرق

وزير النقل: اتمام محور شبرا بنها و الدائري الإقليمي يحسنان مداخل القاهرة

2017-05-14 23:27:23
محيط ووكالات

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه من المقرر افتتاح محور «شبرا - بنها» نهاية العام الحالي، وكذلك الدائري الإقليمي مشيرا إلى أنه بافتتاح هذا الطريق سيتم حل مشكلة الطريق الدائري؛ بدءًا من مطلع طريق إسكندرية الصحراوي، حتى المريوطية.

وأشار، خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم لميس الحديدي، إلى أن علاج مشكلات الطريق الدائري، يكمن في تحويل النقل الثقيل إلى الطريق الدائري الإقليمي حتى يتم التمكن من إصلاح الطريق.

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