 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 12:06 صباحاً
روابط سريعة
الحوثيون يعلنون صنعاء مدينة منكوبة إثر انتشار الكوليرا
اليمن - الحوثيون

الحوثيون يعلنون صنعاء مدينة منكوبة إثر انتشار الكوليرا

2017-05-14 23:18:02
متابعات

أعلنت المليشيات الحوثية مدينة صنعاء مدينة منكوبة إثر انتشار وباء الكوليرا.

وذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد ، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في وقت سابق أن تدفق نازحين جدد إلى محافظة الحديدة اليمنية ، غربي صنعاء ، قد يفاقم من مشكلة وباء الكوليرا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3