أعلنت المليشيات الحوثية مدينة صنعاء مدينة منكوبة إثر انتشار وباء الكوليرا.

وذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد ، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في وقت سابق أن تدفق نازحين جدد إلى محافظة الحديدة اليمنية ، غربي صنعاء ، قد يفاقم من مشكلة وباء الكوليرا.