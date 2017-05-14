عزز فريق موناكو صدارته للدوري الفرنسي بفوز كبير على نظيره ليل برباعية نظيفة في لقاء الجولة الـ37 من مسابقة “ليج 1” في اللقاء الذي أقيم بملعب لويس الثاني معقل الملوك.

افتتح التسجيل اللاعب الكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقة 6 من الشوط الأول، فيما سجل ثاني الأهداف اللاعب بيرناردو سيلفا في الدقيقة 45 من نفس الشوط.

وأضاف راداميل فالكاو ثاني أهدافه والثالث لفريقه في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وقبل النهاية بدقيقتين أضاف اللاعب جونيور ألونسو لاعب ليل هدفا في مرماه ليعزز تقدم موناكو برباعية.

بهذا الانتصار رفع موناكو رصيده للنقطة 89 في صدارة الليج 1، وتوقف رصيد ليل عند النقطة 43 في المركز الحادي عشر.

وفي لقاء ثان بنفس الجوة اكتسح باريس سان جيرمان نظيره سانت إتيان بخمسة أهداف مقابل لا شيء بملعب يوفروى جيشار معقل الأخير.

وافتتح فريق الأمراء التسجيل في المباراة عن طريق لاعبه الأوروجواياني ادينسون كافاني في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 38 من نفس الشوط.

وفي الشوط الثاني أضاف ادينسون كافاني ثاني أهدافه والثالث لفريقه في الدقيقة 72، قبل أن يعزز لوكاس مورا بالهدف الرابع في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 90 أضاف جوليان دراكسلر هدف الأمراء الخامس لينهي به حكم اللقاء تلك المباراة المثيرة.

بهذا الانتصار رفع سان جيرمان رصيده من النقاط لـ86 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد سانت إتيان عند النقطة 50 في المركز السابع.

وفي لقاءات أخرى:

ميتز 1 - 1 تولوز

مونبيلييه 1 - 3 ليون

نانت 4 - 1 جانجون

باستيا 2 - 0 لوريان

نيس 0 - 2 أنجيه

كان 0 - 1 رين

بوردو 1 - 1 مارسيليا

ديجون 2 - 0 نانسي