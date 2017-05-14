قرر رمضان عيد رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إحالة 35 طبيبا وإداريا وعدد من الممرضين العاملين ببعض المنشآت الصحية بنطاق المركز للتحقيق بالشئون القانونية بالصحة بسبب الإهمال الوظيفي لتركهم العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية، بعد التوقيع في دفتر الحضور.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها رئيس المدينة اليوم الأحد يرافقة مدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة.

تضمنت الجولة المرور على المركز الطبي بكفر الزيات وتبين عدم تواجد 12 طبيبا و6 من الممرضين وإداري واحد، وبمكتب صحة ثان كفر الزيات تبين عدم تواجد ممرضة وبمستشفي الصدر تم رصد عدم تواجد موظفين اثنين.

وتم رصد عدم تواجد 5 أطباء بمركز طب الأسرة بقرية دقرن وبمركز طب الأسرة بقرية قسطا تم رصد عدم تواجد 6 أطباء و2 إداريين رغم توقيعهم في دفتر الحضور.