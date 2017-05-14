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الصليب الأحمر: وفاة 115 شخصاً بوباء الكوليرا في اليمن
الكوليرا في اليمن

الصليب الأحمر: وفاة 115 شخصاً بوباء الكوليرا في اليمن

2017-05-14 23:10:58

أعلن دومينيك ستيلهارت مدير العمليات بمنظمة الصليب الأحمر الدولي، أن 115 شخصاً لقوا حتفهم بسبب تفشى وباء الكوليرا في اليمن - التي تمزقها الحرب.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” في نشرتها اليوم /الأحد/ باللغة الإنجليزية - أن 8500 شخص أصيبوا أيضاً بوباء الكوليرا، وأن المستشفيات اليمنية تبذل جهودا مضنية من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بهذا المرض الخطير.

وأضاف المسئول الدولي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في صنعاء - أن عدد الوفيات بالكوليرا في اليمن خلال الفترة من 27 أبريل الماضي وحتى أمس /السبت/ بلغ 115 شخصاً وأن 8500 شخص أصيبوا بهذا الوباء الذي يتنقل عبر المياه الملوثة خلال ذات الفترة في 14 محافظة مختلفة من اليمن.

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