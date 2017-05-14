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القرموطي: إحنا فعلا في طابونة "وياما أكلنا عيش بايظ"
جابر القرموطي

القرموطي: إحنا فعلا في طابونة "وياما أكلنا عيش بايظ"

2017-05-14 23:08:10

قال الإعلامي جابر القرموطي إن الحاج حمام المرشدي ، الذي تحدث أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كشف العديد من الحقائق التي قامت على المحسوبية.

وأضاف القرموطى « إحنا فعلا في ” طابونة” واللي يقول غير كده يبقي مش صحيح و” ياما”أكلنا عيش بايظ ، لافتًا إلى أن الرئيس أمر بإسترداد أراضي الدولة المنهوبة.

وأضاف القرموطي ، خلال برنامجه« آخر النهار» المذاع عبر فضائية«النهار»: عندنا ياريس ناس فاتحة ” أفران” مش ” طابونة ” وأي شخص يعترضه يرمي له رغيف عيش بمليون جنيه .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة والحكومة تشجع الاستثمار وتسهل العمل لجميع المصريين، لكننا نحاول تنظيم العمل كدولة، حتى لا تتم المشاريع بشكل غير منظم.

وانفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب بطء الدولة في استعادة أراضي الدولة المستولى عليها، قائلا: “وضع اليد على الأراضي غير مقبول ولن نقبله، وسنتعامل معه بمنتهى القوة، وهذه مسئولية وزارة الداخلية والقوات المسلحة للتعامل مع المتعدين”.

وتابع: “هذه الأراضي ليست من حق أي متعد وهي بتاعت مصر، محدش ياخد حاجة مش بتاعته واللي مش عاجبه يروح للمحكمة، هي مش طابونة، ايه الكلام ده، آخر الشهر آخد التمام باستعادة الأراضي بالكامل”.

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