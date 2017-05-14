قال الإعلامي تامر أمين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاهل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عند أمره باسترداد الأراضي المستولى عليها، خلال افتتاحه كوبري محور جرجا بسوهاج ، مشددًا أن الرئيس تعمد النظر للجهة التي لا يجلس بها رئيس الحكومة.

وأضاف “أمين” خلال برنامجه “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأحد أن السيسي وجه حديثه للداخلية والجيش فقط لأنه يعلم أنه لو وجه الحديث لرئيس الوزراء فلن تكون هناك نتيجة، مشددًا على أن شريف إسماعيل فوجيء بلهجة السيسي الانفعالية والحماسية وكان يقوم من مكانه بسبب الجمل القوية التي خرجت من الرئيس.