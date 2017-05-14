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روما يقلب الطاولة على يوفنتوس ويضرب «عصفورين بفوز واحد»
روما - يوفنتوس

روما يقلب الطاولة على يوفنتوس ويضرب «عصفورين بفوز واحد»

2017-05-14 23:07:23
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق روما فوزا كبيرا على نظيرة يوفنتوس، بثلاثية مقابل هدف، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس أولاً في الدقيقة 21 عبر اللاعب ماريو ليمينا قبل أن يسجل روما 3 أهداف متتالية عبر دي روسي والشعراوي وناينجولان في الدقائقة 25 و 56 و 65 على الترتيب.

الفوز رفع رصيد روما إلى 81 نقطة واستعاد الفريق المركز الثاني من نابولي الذي يمتلك في رصيده 80 نقطة فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 85 نقطة قبل جولتين من النهاية.

روما - يوفنتوس

روما - يوفنتوس

روما - يوفنتوس

روما - يوفنتوس

روما - يوفنتوس

روما - يوفنتوس

روما - يوفنتوس

روما - يوفنتوس

روما - يوفنتوس

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