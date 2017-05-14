حقق فريق روما فوزا كبيرا على نظيرة يوفنتوس، بثلاثية مقابل هدف، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس أولاً في الدقيقة 21 عبر اللاعب ماريو ليمينا قبل أن يسجل روما 3 أهداف متتالية عبر دي روسي والشعراوي وناينجولان في الدقائقة 25 و 56 و 65 على الترتيب.

الفوز رفع رصيد روما إلى 81 نقطة واستعاد الفريق المركز الثاني من نابولي الذي يمتلك في رصيده 80 نقطة فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 85 نقطة قبل جولتين من النهاية.