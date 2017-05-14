علق عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مجدي ملك، على تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف القوات المسلحة والداخلية باستراداد أراضي وضع اليد قبل نهاية الشهر، قائلاً: “تدخل الرئيس اليوم، في هذا الملف، يُعطي مؤشرًا لجميع مؤسسات الدولة للتعامل بشئ من الجدية في ملف استرداد الأراضي”.

وأضاف ملك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء دي إم سي”، المُذاع على شبكة قنوات “دي إم سي”، أن سبب ضياع هذه الأراضي منذ 20 عامًا مضت، يعود إلى مركزية القرار، وأن جهة واحدة فقط هي صاحبة القرار.

وتابع ملك أنه: “بلغ 8 آلاف طلب وصل إلى هيئة التنمية الزراعية لتقنين أوضاع الأراضي، ولم تتحرك الهيئة في أي طلب”.

وأوضح ملك أن اقتحام الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الملف يُمثل عبئًا كبيرًا على القوات المسلحة والداخلية، لأنه هناك عدة ملايين من الأفدنة لم يتم تقنيننها، لذلك أطالب الرئيس السيسي، بضرورة أن تعمل كل مؤسسات الدولة مع القوات المسلحة.

وأشار ملك إلى أنه لا يُوجد قاعدة بيانات دقيقة لهذه الأراضي غير المقننة أوضاعها، لذلك هذا الأمر يتطلب عمل جميع الوزارات بداية من الزراعة وصولًا إلى التنمية المحلية وكذلك المحافظات، قائلاً: “هذا الملف لو تم إنهاؤه من المؤكد أن يُغني مصر إذا تم استرداد كل الأراضي المنهوبة”.