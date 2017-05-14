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شاهد.. باسم مرسي يقدم العزاء في شقيق حسام عاشور
باسم مرسي

شاهد.. باسم مرسي يقدم العزاء في شقيق حسام عاشور

2017-05-14 23:07:39
محيط - أحمد عبد الخالق

حرص باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي حضور عزاء شقيق حسام عاشور نجم الاهلي في أحد المساجد القريبة من المركز الأوليمبي بالمعادي.

وقدم باسم العزاء في شقيق اللاعب الأصغر الذي وافته المنية أمس.

باسم مرسي - عزاء شقيق حسام عاشور

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