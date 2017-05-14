علق الإعلامي تامر أمين على مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه كوبري محور جرجا بسوهاج بأن مصر ليست طابونة، قائلًا: “مصر كانت طابونة يا ريس”

وأضاف “أمين” خلال برنامجه “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأحد، أن مصر بالفعل لم تعد طابونة ولكن لا يمكن أن ننكر أنها كانت كذلك من قبل، مؤكدًا أن كل من كان يريد أن يفعل شيئًا داخل مصر كان يفعله بدون ضابط أو رابط.