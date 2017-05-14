 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 12:18 صباحاً
روابط سريعة
تامر أمين للسيسي: "مصر كانت طابونة يا ريس"
تامر أمين

تامر أمين للسيسي: "مصر كانت طابونة يا ريس"

2017-05-14 22:52:13

علق الإعلامي تامر أمين على مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه كوبري محور جرجا بسوهاج بأن مصر ليست طابونة، قائلًا: “مصر كانت طابونة يا ريس”

وأضاف “أمين” خلال برنامجه “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأحد، أن مصر بالفعل لم تعد طابونة ولكن لا يمكن أن ننكر أنها كانت كذلك من قبل، مؤكدًا أن كل من كان يريد أن يفعل شيئًا داخل مصر كان يفعله بدون ضابط أو رابط.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3