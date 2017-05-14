أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم ، أن تركيزه الدائم ينصب على تحقيق البطولات مع الفريق الأحمر وإسعاد جماهير فريقه.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد: “أسعى لبذل أقصى جهد ممكن مع الفريق لتحقيق لقب الدوري والمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لإعادتها للأهلي بعد غياب 3 أعوام”.

وأشار إلى أنه لا يفكر سوى في عمله منذ اليوم الأول لتوليه المهمة وليس منشغلاً بأي أمور أخرى، موضحًا أن مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، وما يهمه خدمة ناديه وتحقيق تطلعات الجماهير التي يعمل من أجلها.

وكان البدري قد تعرض لانتقادات شرسة بعد التعادل السلبي مع زاناكو الزامبي أمس السبت بدوري أبطال إفريقيا.