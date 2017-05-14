نجحت الأجهزة الأمنية ولجان المصالحات العرفية بمحافظة أسيوط، في عقد جلسة صلح، اليوم الأحد انهت الخصومة الثأرية غير مقيدة بين عائلتي ” آل كريم و آل حمد ” بناحية درنكة دائرة مركز أسيوط التي نشأت بينهما منذ 7 سنوات بسبب خلافات مالية بينهم.

حيث تم الدفع بالجهود الشعبية للوصول للاتفاق على الصلح بينهما حقناً للدماء وإنهاء النزاع بحضور قيادات مديرية الأمن وإدارة البحث الجنائي والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين وعضو مجلس النواب عن دائرة المركز ونحو عدد 600 شخص من أفراد العائلتين وأهالي القري والقري المجاورة بالسرادق المقام بمركز شباب درنكة رجال الدين وأفراد العائلتين وعدد من أهالي القرية والقرى المجاورة .

بدأت مظاهر الصلح بقيام العائلتين بالتصالح والتراضي فيما بينهما وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وأقسم أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى.

وأكد الحاضرون ثقتهم في الأجهزة الأمنية وأشادوا بسعيها الدؤوب لحقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية صلحاً، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.