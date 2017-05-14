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ممدوح حمزة: دكروري ودائرته القضائية الأكثر شجاعة في مقاومة الاستبداد
المهندس ممدوح حمزة

ممدوح حمزة: دكروري ودائرته القضائية الأكثر شجاعة في مقاومة الاستبداد

2017-05-14 22:37:02
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علق الناشط السياسي، ممدوح حمزة، على قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، باختيار المستشار يحيي الدكروري، كمرشح وحيد لرئاسة المجلس.

وقال “حمزة” في تغريدة على حسابه عبر موقع “تويتر”، “الدكروري ودائرته القضائية هم أكثرنا دراية بحجم التفريط في جزر تيران بحكم دراسة أوراق القضية ولذلك سيكونون الأكثر شجاعة في مقاومة الاستبداد”.

قررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة،  ترشيح يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 20177، ويتضمن القانون تعديلا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ونص القانون على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم  77 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

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