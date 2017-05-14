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هيئة البريد: منشور بعدم تحصيل عشرة جنيهات عند تحديث بطاقات التموين
مكاتب البريد تبدأ في استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد

هيئة البريد: منشور بعدم تحصيل عشرة جنيهات عند تحديث بطاقات التموين

2017-05-14 22:49:10
محيط

قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية متاحة للمواطنين بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، زأنه تم صدور منشور إداري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمنع تحصيل مبلغ عشرة جنيهات من المواطنين عند التقدم لتحديث البيانات. 

وأوضح الصغير عقب مؤتمر صحفي له اليوم في حفل السحب السنوي على جوائز العمرة الذي تجريه الهيئة والذي فاز من خلاله 276 من عملاء الهيئة، أن الخدمه متاحة حاليا في ألف مكتب بريدي علي مستوي محافظات الجمهورية تم تحديدها بناء علي مدي القرب للمواطنين.

وأشار الى أن الهيئة تلقت 750 ألف طلب من المواطنين حتي الآن لتحديث بيانات بطاقات التموين.

علي صعيد آخر قدر عدد عملاء الهيئة بنحو 24 مليون عميل بحجم ودائع يصل إلي 188 مليار جنيه.

وأضاف أن البريد تم اعتمادها كمنصة مؤمّنة لخدمات التجارة الإلكترونية لدول أفريقيا خلال اجتماع اتحاد البريد الأفريقي الذي عقد مؤخرا في كينيا.

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