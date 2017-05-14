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سبورتنج خيخون يهبط للدرجة الثانية الإسبانية رغم الفوز على إيبار
سبورتنج خيخون - ايبار

سبورتنج خيخون يهبط للدرجة الثانية الإسبانية رغم الفوز على إيبار

2017-05-14 22:37:30
وكالات

فاز سبورتنج خيخون، اليوم الأحد، على مضيفه إيبار بهدف نظيف، في الجولة قبل الأخيرة بالدوري الإسباني، لكنه على الرغم من هذا سيهبط إلى الدرجة الثانية، بعد تعادل ديبورتيفو لاكورونيا مع ضيفه فياريال.

وعلى ملعب إيبوروا فاز خيخون بالهدف الذي سجله خورخي فرانكي ألفيز (ق32)، ليرتفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر، الذي لا يمكنه تخطيه في الجولة الأخيرة، ليلحق بذلك بغرناطة وأوساسونا، صاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير، على الترتيب.

ويرجع السبب إلى التعادل السلبي الذي حققه ديبورتيفو لاكورونيا مع فياريال، فبهذه الطريقة أصبح رصيد الفريق الجاليثي 33 نقطة، في المركز السابع عشر.

وحتى لو فاز خيخون وخسر ديبورتيفو لاكورونيا وحدث تساوي بينهما في عدد النقاط، فإن المواجهات المباشرة في صالح الأخير، حيث فاز في مباراتيه أمام خيخون.

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