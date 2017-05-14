قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، إن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة التموين لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين بكميات كبيرة قبل شهر رمضان وتخفيض الأسعار.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتى» على فضائية «صدى البلد»، أن الوزراة عملت على اعادة مشروع البتلو مرة اخرى لتوفير اللحوم بأسعار رخيصة بعدما كان متوقفا فى السنوات الأخيرة، إضافة الى مبادرة الرئيس لتربية مليون رأس ماشية ستعمل على توفير اللحوم بصورة كبيرة فى الأسواق فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن مشروع المزارع السمكية التى أطلقها الرئيس فى منطقة قناة السويس ستعمل على سد الفجوة بين الإنتاج السمكى والكميات المطلوبة فى الاسواق وستعمل على توفير 300 الف طن من الاسماك للإستغناء عن الإستيراد.

وأشار الى أن الوزارة ستعمل على تغير منظومة التقاوى فى الزراعية خاصة فى القمح لزيادة الكميات وسد الفجوة الزراعية فى ظل محدودية المساحة من خلال الزيادة الرأسية فى منظومة التقاوى، مضيفا، أن منظومة القمح الجديدة سيتم تعميمها خلال عامين.

وأوضح أن الفجوة فى القمح تزيد سنويا بـ 400 الف طن قمح نتيجة الزيادة السكانية والتىيتم استيرادها من الخارج بتكلفة 2 مليار دولار، مضيفا، أن الوزراة تهدف الى تقليل الفجوة فى العجز من القمح فى ظل أن الدولة تستورد 10 مليون طن سنويا بقيمة 2 مليار دولار.

وأضاف أنه أصبح هناك اقبال كبير على المنتج المصرى، مضيفا، أن مصر تحتاج الى توفير 6 محاصيل فقط بقيمة 5 مليار دولار سنويا.