أعلن أريك ترابييه رئيس مجموعة داسو الفرنسية للطيران، أن هناك مفاوضات جارية مع الهند لإبرام عقد جديد لبيع ما لا يقل عن 50 طائرة حربية من طراز “رافال”.

وقال ترابييه - في حوار نشر اليوم /الأحد/ على الموقع الإلكتروني لصحيفة “سود ويست” - إنه بعد العقد الذي تم توقيعه في الهند لبيع 36 طائرة رافال والطلبية التي تم التعاقد عليها مع مصر لتوريد 24 طائرة بالإضافة إلى 24 طائرة أخرى لقطر “من المحتمل أن نوقع عقد رابع في الخارج ولكنه سيتم غالبا في 2018”.

ووصف ترابييه احتياجات الهند بالهائلة حيث تحتاج لـ 57 طائرة، مشيرا أيضا إلى المفاوضات الجارية مع ماليزيا لبيع 18 طائرة.

وشدد رئيس مجموعة داسو على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها قارة أسيا خلال السنوات القادمة وخاصة الهند.