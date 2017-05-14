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نادال يهزم دومينيك تيم ويتوج بلقب بطولة مدريد للتنس
رافائيل نادال

نادال يهزم دومينيك تيم ويتوج بلقب بطولة مدريد للتنس

2017-05-14 22:15:35
محيط - أحمد عبد الخالق

نجح لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال، اليوم بالتتويج بلقب بطولة مدريد المفتوحة للأساتذة للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية على منافسه النمساوي الشاب دومينيك تيم (23 عامًا) بواقع 7-6 (10-8) و6-4.

وبذلك، عادل نادال الرقم المسجل باسم اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعدما نجح في التتويج باللقب الـ30 لبطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، وذلك بعدما استمرت مباراته أمام تيم لمدة ساعتين و17 دقيقة.

وبفوزه لقب مدريد، نجح رافا في التتويج بثلاث بطولات هذا الموسم، بعدما حصد لقبي مونت كارلو وبرشلونة، حيث كانت الأخيرة على حساب تيم أيضًا، ليبلغ مجموع بطولات الماتادور الإسباني 72 لقبا.

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