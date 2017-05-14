أعلنت الفنانة أنغام عن عمل فنى يصدر قريبا بعنوان “سهراية” من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع التغريدات المصغرة “تويتر”.

وغادرت أنغام مطار القاهرة الدولى، صباح أمس السبت، برفقة الفنانة نيللى كريم، متجهتين إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة فى عدد من الفعاليات الفنية هناك.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم استقبال كلا الفنانتين بصالة الخدمة المميزة “مدفوعة الأجر”، لإنهاء إجراءات سفرهما على متن طائرة الشرق الأوسط المتجهة إلى بيروت، للمشاركة فى عدد من الفعاليات الفنية هناك.