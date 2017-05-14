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سرقة 1926 ورقة إجابة لـ 107 طالب بالثانوية الأزهرية
امتحان تاريخ ثانوي ازهري ونماذج الاجابات 5 يونيو 2016

سرقة 1926 ورقة إجابة لـ 107 طالب بالثانوية الأزهرية

2017-05-14 22:17:39
كتب - متابعات

أعلن الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حقيقة سرقة 1926 ورقة إجابة لـ 107 طالب بالثانوية الأزهرية، فى 18 مادة بكفر الشيخ، قائلًا: “كل طالب أخذ حقه كاملًا”.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة “المحور” أنه تم تصحيح الورق ورصد الدرجات والتوثيق بشكل قانونى قبل سرقته، مضيفًا أنه سيتم اعتماد الدرجات غدًا وعرضها على جهات قطاع المعاهد الأزهرية.

ولفت إلى إن الموضوع قيد التحقيق بالنيابة، لتحديد المسئولين وتحديد المقصرين، لاتخاذ الاجراءات الشديدة ضد المقصرين.

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