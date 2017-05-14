أعلن الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حقيقة سرقة 1926 ورقة إجابة لـ 107 طالب بالثانوية الأزهرية، فى 18 مادة بكفر الشيخ، قائلًا: “كل طالب أخذ حقه كاملًا”.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة “المحور” أنه تم تصحيح الورق ورصد الدرجات والتوثيق بشكل قانونى قبل سرقته، مضيفًا أنه سيتم اعتماد الدرجات غدًا وعرضها على جهات قطاع المعاهد الأزهرية.

ولفت إلى إن الموضوع قيد التحقيق بالنيابة، لتحديد المسئولين وتحديد المقصرين، لاتخاذ الاجراءات الشديدة ضد المقصرين.