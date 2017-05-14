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مصر تحصد 9 ميداليات في يومان بدورة التضامن الإسلامي
احمد الاصفر - كاراتيه

مصر تحصد 9 ميداليات في يومان بدورة التضامن الإسلامي

2017-05-14 22:05:36

احتلت البعثة المصرية المركز الثامن بعد إنتهاء اليوم الثاني من دورة العاب التضامن الإسلامي المقامة في الفترة من ١٢ إلى ٢٢ مايو الجاري بأذربيجان.

و تأتي مصر في المركز الثامن بجدول الميداليات برصيد ٩ ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين، و فضيتين، و ٥ برونزيات.

أقتنص الميداليتين الذهبيتين كلٍ من : ياسمين حمدي في منافسات وزن -٥٥ كجم كوميتيه (كاراتيه)، و أحمد قمر في منافسات الحفرة (رماية).

كما حصد الميداليتين الفضيتين كلٍ من : آية هشام في منافسات الكاتا (كاراتيه)، و أحمد سعد في منافسات وزن -٦٢ كجم (رفع أثقال).

أما أصحاب الميداليات البرونزية فهم : علي الصاوي في منافسات وزن -٦٧ كجم (كاراتيه)، و  محمد الكتبي في منافسات وزن ٨٤ كجم (كاراتيه)، أحمد الأصفر في منافسات وزن +٨٤ كجم  (كاراتيه)، و زياد محمد في منافسات الكاتا (كاراتيه)، و ندى سيد عبداللطيف في منافسات وزن ٦٨ كجم (كاراتيه).

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