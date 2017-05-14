بعد الإفراج عن مطربي المهرجانات الشعبية أوكا وأورتيجا، وجهت زوجة الأخير، السيدة كارولينا، رسالة إلى الفنان شحتة كاريكا.

زوجة أورتيجا اتهمت شحتة كاريكا بالخيانة، حيث نشرت صورة له، على حسابها الخاص على “انستجرام، وكتبت عليها: “خاين”.

ثم علقت على الصورة، بقولها: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. ان شاء الله ربنا هيديك على قد نيتك قريبا”.

يذكر أن شحتة كاريكا، عضو فريق “8%”، قد انفصل عن شريكيه أوكا وأورتيجا، بعد أزمتهما الأخيرة.

وكان قد تم الإفراج عن «أوكا وأورتيجا» مساء الخميس، بعد حصولهما على إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية، لأن محمد صلاح «أوكا» هو العائل الوحيد للأسرة، وأحمد متولي «أورتيجا» لم يجتز الاختبار الطبي، حيث لديه «ساق أطول من ساق».