توج لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه أحمد الأصفر بالميدالية البرونزية لمنافسات وزن +٨٤ كجم في دورة العاب التضامن الإسلامي المقامة في الفترة من ١٢ إلى ٢٢ مايو الجاري بأذربيجان.

و حصد الأصفر الميدالية البرونزية بعد أن فاز على اللاعب القطري حسنين بنتيجة ٨-صفر. ليرتفع بذلك عدد ميداليات منتخب الكاراتيه إلى سبع ميداليات بواقع ذهبية وفضية و خمس برونزيات.

و بهذه النتيجة أرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى ٩ ميداليات بواقع ذهبيتين، و فضيتين، و ٥ برونزيات.