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أحمد الأصفر يفوز ببرونزية للكاراتيه بدورة التضامن الإسلامي
احمد الاصفر - كاراتيه

أحمد الأصفر يفوز ببرونزية للكاراتيه بدورة التضامن الإسلامي

2017-05-14 21:55:23
محيط - أحمد عبد الخالق

توج لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه أحمد الأصفر بالميدالية البرونزية لمنافسات وزن +٨٤ كجم في دورة العاب التضامن الإسلامي المقامة في الفترة من ١٢ إلى ٢٢ مايو الجاري بأذربيجان.

و حصد الأصفر الميدالية البرونزية بعد أن فاز على اللاعب القطري حسنين بنتيجة ٨-صفر.  ليرتفع بذلك عدد ميداليات منتخب الكاراتيه إلى سبع ميداليات بواقع ذهبية وفضية و خمس برونزيات.

و بهذه النتيجة أرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى ٩ ميداليات بواقع  ذهبيتين، و فضيتين، و ٥ برونزيات.

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