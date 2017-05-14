استقبل نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي والنائب البابوي، وفد الإعلاميات الأفريقيات نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذي يزور بريطانيا حاليًا.

وأعرب أسقف المعادي عن سعادته لاستقبال الوفد مشيرًا إلى أن أفريقيا كانت تذكر في النطاق الرعوي لبابا الكنيسة القبطية، وأن الكنيسة القبطية أسست كنائس لها بأفريقيا منذ زمن بعيد.

ومن جانبه أعرب القس داود لمعي الذي شارك في اللقاء عن ترحيبه بالوفد مضيفًا: إن الكنيسة القبطية نشأت علي يد مارمرقس الرسول الإنجيلي الذي جاء لأرضنا وكان يحلم أن تعرف أفريقيا المسيح فتتبعت الكنيسة خطواته، وأشار إلى أن الكنيسة ترسل إلى عدة دول أفريقية قوافل طبية وتعليمية من بينها دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وغانا وزيمبابوي وكوت دي فوار. وأضاف: لنا آباء أساقفة وكهنة وكنائس تخدم أولادها وتعمل علي فائدة المجتمع من حولها.

وفي سؤال عن علاقة مصر والسودان والتعايش الديني في مصر قال نيافة الأنبا دانيال، إن “مصر والسودان لهم روح واحدة يغذيهم النيل وكثير من الأقباط هاجروا وأستوطنوا هناك فنحن امتداد لبعضنا البعض. المصريون يحبون السودانيين لأنهم معروفون بالطيبة والاستقامة والأمانة، فعلى المستوى الشعبي نحن أخوة وعلى المستوى الدولي بيننا علاقات مفتوحة”.

وعن التعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر قال نيافته إنه “موجود في مصر بوضوح، فليس هناك مكان يعيش فيه أي طرف منفردًا بل بالعكس تربطنا علاقات جيرة في نفس المنزل، موضحًاوإن كان هناك انحراف فكري فهو أمر دخيل وعلى المجتمع كله أن يحاربه”.

وتحدث نيافته عن علاقة الكنيسة بالدولة قائلا ” المبادئ الأساسية للدول المتقدمة هو فصل الدين عن الدولة، والكنيسة لها الدور الديني التعليمي والخدمي والدولة لها الأمور المدنية، وحين يتداخل الدين مع الدولة يضعف الدين ويؤثر علي الدولة.

وعن وضع المسيحيين كأقلية في المجتمع المصري “حسب وصف الصحفية التي وجهت السؤال” وكذلك الحماية التي توفرها الشرطة لهم، قال نيافة الأنبا دانيال: إن المسيحيين ليسوا أقلية فهم في حدود 15 ملايين نسمه وهو ما يعادل أكثر من 15% من إجمالي السكان.

وأضاف أن هناك احترام متبادل بين المسيحيين والمسلمين، مثلًا فرجال الأعمال المسيحيين يوظفون المسلمين والعكس صحيح، والقاعدة الشعبية تؤيد بعضها البعض فالمدارس التلاميذ كلهم سويًا في جميع فقرات المدرسة فيما عدا حصة الدين. مشدِّدًا على أن التفرقة تعد نشازًا فكريًا خارجي. أما الإرهاب فيجب أن نعترف أنه موجود في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط ونحن نساند وطننا في مواجهته له فكما قال قداسة البابا تواضروس الثاني: “وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن”.

وتابع قائلا إنه “في مصر لنا طريقة عبادة تميزنا، الطقوس تكون نابعة من طبيعة البلد حتى لو أتفق الإيمان فالطقوس تنبع من البلد، لذا فإن طريقة العبادة في مصر تختلف عن إثيوبيا مثلًا، رغم أن الكنيستين لهم نفس الإيمان”.

