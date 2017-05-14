 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 10:36 مساءً
روابط سريعة
وزير التعليم العالي: يجب تذليل العقبات أمام الباحثين
وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار

وزير التعليم العالي: يجب تذليل العقبات أمام الباحثين

2017-05-14 22:19:18
متابعات

طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم التعالي والبحث العلمي، بضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية.

وقال عبدالغفار، في تصريحات صحفية اليوم، خلال اجتماع مجلس صندوق العلوم والتكنولوجيا، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3