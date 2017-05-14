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المقاولون العرب: بدأنا في الحي الحكومي
المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب،‎

المقاولون العرب: بدأنا في الحي الحكومي

2017-05-14 21:56:56
كتب - متابعات

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة بدأت فى إنشاء الحي الحكومي ومبني الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أن جميع المشروعات التي أسندت للشركة فى مشروع العاصمة الإدارية ستنتهي ما بين عام و18 شهرًا.

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