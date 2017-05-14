استطاع فريق ريال مدريد أن يحقق فوزاً كبيراً على نظيره أشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم الليجا.

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق ناتشو بهدف أثار جدلاً كبيراً حيث طالب لاعب أشبيلية أن تعاد الكرة لحين وقوف الحائط واطلاق الحكم صافرته في الدقيقة 9 وهو ما رفضه حكم المباراة باعتباره هدفاً صحيحاً.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 23 من متابعة الكرة العائدة من الحارس ليصل لهدفه رقم 400 في مسيرته بالليجا الإسبانية.

وعزز رونالدو بالهدف الثالث في الدقيقة 78 ليصل لهدفه رقم 25 في شباك أشبيلية في تاريخ مواجهتهما.

أما رابع الأهدف فجاء عن طريق توني كروس في الدقيقة 84 ، قبل أن يقلص الفارق يوفيتيتس في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49.

رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 87 في المركز الأول بالتساوي مع برشلونة إلا أن رصيد الأهداف في صالح البارسا وللميرنجي مباراة مؤجلة.

فيما توقف رصيد اشبيلية عند النقطة 69 في المركز الرابع.