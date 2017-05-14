

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن الرئيس أكد أن الصعيد فى بؤرة اهتمام الدولة ولها نصيب كبير من المشروعات وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال افتتاح تلك المشروعات.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمدموسى فى برنامج «على مسئوليتى» على فضائية «صدى البلد»، أن سوهاج أصبح بها 625 مصنعا تم انشاؤها فى آخر عامين وتم مساندتها وتدعيمها بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى انشاء مجمع أسمنت كامل بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وأوضح أنه تم وضع حجر أساس مصنع سيراميك وبورسلين فى منطقة جرجا بتكلفة مليار 200 مليون جنيه، مضيفا، أن محافظة سوهاج أصبحت فى خريطة الناتج المحلى للدولة من خلال ما تساهم به فى الناتج القومى والذى سيصل الى 75 مليار دولار هذا العام.

وأشار الى أن دار السلام أصبحت مرتبطة مباشرة بمحافظة سوهاج وافتتاح محور جرجا الذى يربط الغرب بالشرق لدعم الاستثمار بهما توفير البنية التحتية للإستثمار فى محافظات الصعيد.

وتابع: سوهاج انطلقت فى المشروعات والتحول من الجانب الزراعى الى الاستثمارى والاقتصادى، مضيفا، أن المحافظة بها احصائيات كاملة بالتعديات على اراضى الدولة والتى ستعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس.

وأضاف أنه تم انجاز 68% من التعديات على الأراضى ومقاومة التعديات الجديدة أولا باول وسيتم تطبيق القانون على الجميع.