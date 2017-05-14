تعرض شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، اليوم، السلسلة الوثائقية “دهاليز الظلام”، الذي يطرح جميع التفاصيل المتعلقة بالتنظيم السري لجماعة الإخوان في دولة الإمارات، ويقدم أدلة دامغة وتسجيلات واعترافات حصرية تعرض للمرة الأولى، عن الجرائم التنظيم.

وطرح اليوم مرحلة “البدايات وجذور التآمر” في كواليس التنظيم السري، فيما يطرح الجزء الثاني، 16 مايو مرحلة “الاستقطاب والبيعة” ضمن السرد التاريخي المفصل للتنظيم، بينما يتناول الجزء الثالث الأحد المقبل، مرحلة “سقوط الأقنعة” عن أعضاء سابقين للتنظيم، ويتضمن الجزء الرابع والأخير الذي يعرض 23 مايو انهيار التنظيم، ومرحلة “المحاكمة”.

سيتم من خلال هذه السلسلة التي ستعرض على مدار أسبوعين كاملين، الكشف عن خبايا وأسرار جديدة للتنظيم.

ستعرض السلسلة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات 8.30 بتوقيت مكة على قناة أبوظبي.