كشفت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كواليس ما يتداول بشأن إعادة تصحيح مادة الجبر للشهادة الإعدادية اليوم بعد تعدد شكاوى أولياء الأمور، قالت خضر إنها قد طلبت من الموجهين العموم على مستوى ٣٢ إدارة تعليمية بالقاهرة عينات عشوائية من تصحيح الامتحان، وقد أثبتت العينات أن ٥٨ طالبا قد حصلوا على الدرجة النهائية من كل ٢٠٠ طالب بكل إدارة تعليمية، وأكدت خضر أن الموجهين العموم قد أنهوا عملهم منذ قليل والتصحيح بالكامل لم يتوقف.

وأشارت خضر في تصريحات صحفية منذ قليل إلى أنها حريصة على مصلحة الطلاب في هذه المادة خاصة أنهم يلتحقون من خلالها بمدارس المتفوقين، مؤكدة أن عينات التصحيح أثبتت أن أجزاء الامتحان لم تكن صعبة، موجهة رسالة لجميع أولياء الأمور والطلاب بالاطمئنان وعدم الخوف، وأكدت أنها تتابع الامتحانات منذ بداية الاستعدادات بالساعة الرابعة فجرا.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اشتكوا صباح اليوم من صعوبة امتحان الجبر.