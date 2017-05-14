أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جون كيسن أنه على أتم الاستعداد لتوفير كل الدعم والخبرات والتعاون مع محافظة الإسكندرية في مجال تدوير القمامة وتطوير شبكة النقل.

وأشار كيسن - خلال لقائه بمحافظ الإسكندرية محمد سلطان اليوم الأحد - إلى أن السفارة البريطانية وقنصلياتها العامة مستعدة للتعاون مع المحافظة في كافة المجالات، معرباً عن محبته للإسكندرية بوصفها من أهم المحافظات في مصر.

بدوره، أعرب محافظ الإسكندرية عن حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الإسكندرية ذات طابع ورونق خاص وتاريخ عريق وتضم كافة الحضارات والثقافات.

وأكد سلطان أنه يعمل على كافة الاتجاهات لحل جميع القضايا التي تهم الشارع السكندري، والتي منها إحلال وتجديد البنية التحتية، ورفع كفاءة منظومة النظافة، وتطوير شبكة النقل والمواصلات، وتأهيل الطرق وتنمية الاستثمارات الموجودة بالمحافظة، وتشجيع السياحة.

ولفت سلطان إلى أن المحافظة لديها خطة لتطوير العشوائيات بها ونقل قاطنيها إلى مناطق ملائمة أكثر حضارية لخدمة هؤلاء المواطنين البسطاء بما يتيح لهم حياة كريمة.

وأهدى المحافظ مفتاح الإسكندرية إلى السفير البريطاني، بحضور قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية ويندي فريمان.