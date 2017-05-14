قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابات، إحالة ملف التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين خلية “قتل الأقباط” لنيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري رئيس النيابة، قررت حبس 5 أشخاص متهمين بتكوين خلية إرهابية لقتل الأقباط، وتكفير القضاء والشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ضبطوا بناءً على إذن صادر من النيابة العامة عقب معلومات وردت لجهاز الأمن الوطني تفيد أنهم خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية بمنطقة شرق القاهرة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أماكن عين شمس والسلام والوايلي، وطبعوا منشورات تحريضية، ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها تكوين خلية إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والأمن العام، واعتناق أفكار تدعو لتكفير الحاكم ورجال الشرطة والقضاء والمسيحيين، وحيازة أسلحة ومنشورات تحريضية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.