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كيف استعدت البترول لشهر رمضان؟
بنزينة بنزين محطة بنزين

كيف استعدت البترول لشهر رمضان؟

2017-05-14 21:39:34
كتب - متابعات

أكد المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أنه لم ولن يحدث طوابير على محطات الوقود، مضيفا أن هناك 20% زيادة في كميات البنزين التى يتم ضخها في الأسواق استعدادا لشهر رمضان.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام” المذاع على فضائية ten” مساء اليوم الأحد، أنه سيتم ضخ أسطوانات بوتجاز، خلال شهر رمضان، كإجراء احترازي لمواجهة أى تكدس.

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