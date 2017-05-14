سحق فريق برشلونة نظيره لاس بالماس بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم الليجا.

افتتح نيمار دا سيلفا التسجيل في الدقيقة 25 من الشوط الأول قبل أن يضيف الثاني لويس سواريز بعده بدقيقتين

وفي الشوط الثاني أضاف نيمار هدفين آخرين لبرشلونة ليصل لثالث أهدافه “هاتريك” في الدقيقتين 68 و 71.

وأحرز هدف لاس بالماس الوحيد اللاعب بيجاس في الدقيقة 63.

رفع برشلونة رصيده للنقطة 87 في المركز الأول بالليجا الإسبانية بفارق الأهداف عن نظيره ريال مدريد الذي حقق الفوز على أشبيلية بنفس النتيجة .

وتوقف رصيد بالماس عند النقطة 39 في المركز الـ 14.