روما يتعادل مع يوفنتوس في الشوط الأول

خطف فريق اي اس روما تعادلاً مثيراً من نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدف لكل منهما في الشوط الأول باللقاء المقام حالياً بينهما في ملعب الأولمبيكو معقل الذئاب بالجولة الـ 36 من الدوري .

جاء الهدف الأول عن طريق ماريو ليمينا ليوفنتوس في الدقيقة 21 فيما تعادل للذئاب دانييلي دي روسي في الدقيقة 25.