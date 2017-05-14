قال الإعلامى أحمد موسى، إنه يشعر بالفخر للقرارات الثورية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لإحكام السيطرة على أراضى الدولة والتى تم وضع اليد على اكثر من مليون فدان .

وأضاف موسى فى برنامجه «على مسئوليتى» على فضائية «صدى البلد» أن تقنين الأوضاع فى تلك الأراضى سيتم تسعيره بأسعار الوقت الحالى وليس بسعر الوقت الذى تم وضع اليد فيه، مضيفا، أن القرارات الثورية والشجاعة التي اتخذها الرئيس اليوم تخدم المصريين والمستثمرين للعمل على نهضة الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار فيها.

وأشار أن مشروعات اليوم تمهد لتحقيق التنمية فى محافظات الصعيد من خلال وضع البنية التحتية فى تلك المحافظات، مضيفا، ان أهالي الصعيد يشعرون بالفخر بتلك المشروعات.