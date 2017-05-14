 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 10:38 مساءً
روابط سريعة
موسى: قرارات الرئيس اليوم ثورية ونشعر معها بالفخر
الإعلامي أحمد موسى

موسى: قرارات الرئيس اليوم ثورية ونشعر معها بالفخر

2017-05-14 21:30:19

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه يشعر بالفخر للقرارات الثورية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لإحكام السيطرة على أراضى الدولة والتى تم وضع اليد على اكثر من مليون فدان .

وأضاف موسى فى برنامجه «على مسئوليتى» على فضائية «صدى البلد» أن تقنين الأوضاع فى تلك الأراضى سيتم تسعيره بأسعار الوقت الحالى وليس بسعر الوقت الذى تم وضع اليد فيه، مضيفا، أن القرارات الثورية والشجاعة التي اتخذها الرئيس اليوم تخدم المصريين والمستثمرين للعمل على نهضة الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار فيها.

وأشار أن مشروعات اليوم تمهد لتحقيق التنمية فى محافظات الصعيد من خلال وضع البنية التحتية فى تلك المحافظات، مضيفا، ان أهالي الصعيد يشعرون بالفخر بتلك المشروعات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3