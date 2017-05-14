عقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، أولى اجتماعاته بعد تعيين حكومة الوفاق الوطني الجديدة، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح - في تصريح صحفي اليوم - إن المجلس استمع إلى تقرير نظم وإجراءات مجلس الوزراء قدمه وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر؛ الذي أوضح المرجعيات التي يحتكم إليها المجلس في عمله وفي مقدمتها الدستور الانتقالي لسنة 2005 وتعديلاته اللاحقة، ثم البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عمر البشير، ولائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء ولائحة تنظيم أعمال القطاعات الوزارية ووثيقتي إصلاح الدولة والسياسات العامة.

وأضاف صالح، أن التقرير تناول الخطة الثالثة 2017-2020 ومحتوياتها وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة وعلاقة الوزراء بالهيئة التشريعية القومية بمجلسيها المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحضور الوزراء لهذه الاجتماعات وتقديم البيانات والرد على الأسئلة والمسائل المستعجلة.

وأكد الاجتماع، التزام الوزراء ببرنامج مجلس الوزراء والقطاعات الوزارية، وكذلك بتقديم الاتفاقيات والبرامج التنفيذية، خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع عليها.

يذكر أن مجلس الوزراء السوداني يعقد بعد غد /الثلاثاء/ جلسة للتداول حول أولويات برنامج حكومة الوفاق الوطني.