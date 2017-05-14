افتتاح مهرجان ومعرض "أوبن داي" للمنتجات السيناوية في العريش2017-05-14 21:33:05
افتتح اليوم الأحد مهرجان ومعرض “أوبن داي” للمنتجات السيناوية بالعريش، والذي تقيمه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمجلس القومي للمرأة، تحت رعاية محافظ شمال سيناء.
وأكد سليمان العماري مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية في شمال سيناء، أن المهرجان يقام على مدار 3 أيام متتالية في نقابة المهندسين بالعريش، ويتضمن
معرضا للمنتجات السيناوية بمشاركة 40 عارضًا وعارضة من بينهم مديريات (الشباب والرياضة، القوى العاملة والزراعة)، وعدد من الجمعيات الأهلية، إلى جانب عدد من السيدات المستفيدات والمرأة المعيلة.
وأضاف أنه تم عرض منتجات المشغولات اليدوية والبدوية ومنتجات البيئة السيناوية والملابس البدوية والخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص، إلى جانب المخبوزات البدوية والسلع الغذائية المصنعة منزليًا.
بدوره، أشار محمد سلامة رئيس وحدة التنمية المجتمعية والبشرية بفرع الصندوق الاجتماعي للتنمية في شمال سيناء، إلى أن المهرجان يستهدف الحفاظ على التراث السيناوي ومنتجات البيئة السيناوية وتسويق المنتجات المنزلية للسيدات المستفيدات من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدون أية رسوم، إلى جانب بيع المعروضات للمواطنين بأسعار مخفضة.
من جانبها، أكدت حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في شمال سيناء، أنه سيعقد لقاء موسعا مع سيدات سيناء المنتجات والراغبات في الإنتاج ضمن فعاليات “إمرأة مصرية منتجة” التي يتبناها المجلس بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لبحث إمكانية فتح آفاق جديدة للمرأة، وذلك في محاولة جادة لمساعدة المرأة وخاصة المرأة المعيلة لتسويق منتجاتها تسويقيا محليا والبحث عن إمكانية تسويقها دوليا، ومن أجل التواصل مع السيدات المنتجات على أرض الواقع والاستماع إلى المعوقات التي تواجههن، ولبحث آلية حل تلك المشاكل مع الجهات المختصة.
يذكر أنها المرة الثانية التي يقام فيها هذا المعرض لبيع المنتجات السيناوية، وسبقه معرض في يناير الماضي بمشاركة 36 عارضًا من مختلف الجهات، وبلغت قيمة المبيعات فيه 60 ألف جنيه.
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