وصل البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو إلى 400 هدف مع فريقه ريال مدريد، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك إشبيلية، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام حاليا على ملعب سنتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للريال مدريد في الدقيقة 23، بعد كرة مرتدة من الحارس سيرجيو ريكو، بعدما تصدى لتسديدة خاميس رودريجز، لترتد أمامه الدون الذي وضعها في المرمى الخالي.