حقق فريق ديبورتيفو ألافيس فوزاً مثيراً على نظيره سلتا فيجو، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الأسبوع 37، من الليجا الإسبانية.

وأنهى ألأفيس المباراة من الشوط الأول، بعدما سجل 3 أهداف عن طريق مانويل جارسيا في الدقيقة 5، وزهير فضال في الدقيقة 18، وديفيرسون بروم سيلفا في الدقيقة 37، بينما سجل ياجو أسباس هدف الضيوف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 78 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ديبورتيفو ألافيس إلى 54 نقطة في مركز التاسع، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 44 نقطة في المركز الـ13.