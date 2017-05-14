قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم والوزراء لمحافظة قنا كانت في غاية الأهمية ولها جوانب إيجابية عديدة.

وأضاف المصيلحي في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الانتهاء من إنشاء 25 صومعة سعتها الإجمالية 1.5 مليون طن في خلال عام يعد إنجازا تاريخيا.

ولفت إلى أنه لو تمكنا من توفير 10% من استهلاكنا من القمح سنتمكن من تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي وبين الواردات بنسبة 30% بعد التمكن من توفير الفاقد من القمح بتشغيل الصوامع الجديدة

وأكد المصيلحي، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في إنتاج السكر وتكريره، لافتا إلى أن الفجوة لا تزيد على مليون طن خاصة أن استهلاك مصر 3.2 مليون طن، وهناك مشروعان خلال أشهر لزراعة 150 ألف فدان بنجر، وإنشاء مصنع سكر بنجر فى المنيا، ومشروع آخر ببورسعيد، وخلال عامين سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من السكر.

ولفت الوزير إلى المشكلة التي نواجهها تكمن في زيت الطعام لأن الزيت نعتمد فيه بشكل كامل على الاستيراد، ونبحث إنشاء مصانع لإنتاج زيوت الطعام وليس تكريره فقط، إضافة إلى التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.