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السجيني: أتفق مع الرئيس
المهندس أحمد السجيني - رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

السجيني: أتفق مع الرئيس

2017-05-14 21:29:14
كتب - متابعات

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الآلية التي تعمل بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أدت إلى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرامج “رأي عام” المذاع على شاشة “ten” إنه يتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مصر ليست طابونة، ولابد من تقنين أراضي الدولة.

ولفت السجيني إلى أن “لدينا حالات استثمار جاد لم تلق سبل ميسرة للتعامل مع الدولة، ولابد من إعلان هيبة البلاد أمام من يحاولون البلطجة ووضع اليد على أراضي الدولة”.

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