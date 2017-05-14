قالت وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الطلاب الوافدين الدكتورة هويدا إسماعيل إن ملتقى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة - المقام حاليا بالكويت - يقدم برامج تعليمية متميزة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا للكويتيين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية والطلاب المصريين المقيمين بدولة الكويت.

وأضافت هويدا إسماعيل - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم /الأحد/ على هامش الملتقى الذي تنظمه مؤسسة (أخبار اليوم) - أن الملتقى الذي يختتم أعماله اليوم يشارك فيه أربع جامعات حكومية هي (حلوان وبنها وبني سويف وأسوان)، بالإضافة إلى 6 جامعات خاصة هي (مصر للعلوم والتكنولوجيا و6 أكتوبر والمستقبل وبدر وحورس ومعهد الدراسات المتطورة)، بالإضافة إلى أكاديمية أخبار اليوم.

وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم إقامة الملتقى سنوياً لعرض البرامج التعليمية بالجامعات المصرية، لافتة إلى أنه سيقام في النصف الثاني من شهر فبراير القادم، وسيتم الإعداد له قبل هذا الموعد بفترة كافية لتتمكن الجامعات الراغبة من المشاركة.

ولفتت الدكتورة هويدا إلى حرص وزير التعليم العالي على وجود ممثل للوزارة بالملتقى للرد على جميع استفسارات الطلاب وتلقي شكواهم، مشيرة إلى التواصل مع عدد كبير من الطلاب خلال الملتقى (كويتيين ومصريين مقيمين بالكويت)؛ وكانت معظم الاستفسارات حول كيفية الالتحاق بالجامعات المصرية وآلية التسجيل بالدراسات العليا.

وأوضحت أنها قدمت للطلاب المترددين على الملتقى اسطوانات إلكترونية تحتوي البرامج التعليمية المتاحة للطلاب ونبذة عن كل جامعة حكومية، وما تقدمه من برامج تعليمية متنوعة، لافتة إلى أن المكتب الثقافي المصري بالكويت سيوفر هذه المعلومات للطلاب على موقعه الإلكتروني.

وكان السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف افتتح أمس /السبت/ الملتقى الأول للجامعات المصرية الحكومية والخاصة بالكويت والذي يقام تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم وتستمر فعالياته يومين بمقر المكتب الثقافي المصري بدولة الكويت.