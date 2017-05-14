تفكر في الانتقال لمدينة جديدة؟..إليك الدليل2017-05-14 21:04:05
الانتقال للعيش في مدينة جديدة سواءً خارج الدولة التي تقطن بها أو داخلها، سيحتاج منك إلى إجراء العديد من الترتيبات قبل القيام بهذه الخطوة.
Teleport هو موقع يحتوي على بيانات لآلاف المدن حول العالم، ويمكن أن يساعدك على استكشاف وإيجاد مدينة مناسبة لنمط حياتك، إضافة إلى فهم أفضل للمدينة التي قررت الانتقال إليها، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
يتضمن الموقع بيانات حيوية داخل مدن العالم بما يشمل نوعية الحياة، وتكاليف المعيشة، والضرائب، والتعليم، والأمن، والمناخ، والتأشيرة وغيرها، ويُساعدك على استكشاف أفضل المدن للعيش والعمل بناءً على تفضيلاتك الشخصية، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة للبحث عن الوظائف بالاعتماد على مواقع شريكة.
بداية سيطلب منك الموقع تحديد بعض المعايير المهمة بالنسبة لك للعيش والحياة، بالاعتماد على 5 تصنيفات أساسية وهي تكلفة المعيشة وجودة الحياة والوظائف والبنية التحتية وقابلية إنشاء الشركات، فمثلاً يُمكنك وضع تفضيلات مثل المدن ذات تكلفة معيشة منخفضة، أو التي توفر رعاية صحية جيدة، أو تلك التي تحظى بمعدلات جريمة منخفضة، أو المدن ذات الطقس المعتدل وغيرها من المعايير.
بعد ذلك سيطلب منك الموقع تحديد مدينتك ووظيفتك الحالية، ومعدل دخلك الشهري وميزانية الاستئجار الشهرية وسنوات الخبرة، وخلال ثواني معدودة سيقدم لك الموقع عدة مدن مقترحة للانتقال إليها، مع إمكانية المقارنة بين مدينتك الحالية وبين المدن المقترحة، أما إن كنت قد قررت سابقاً الانتقال إلى مدينة محددة، فالموقع سيوفر لك معلومات شاملة حول هذه المدينة إلى جانب مقارنة تفصيلية بينها وبين مدينتك الحالية. لزيارة الموقع. اضغط هنا.
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