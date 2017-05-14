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بالفيديو.. مشاهدات قياسية لـ"بطة" تعطي صغارها درساً في الشجاعة
بطة

بالفيديو.. مشاهدات قياسية لـ"بطة" تعطي صغارها درساً في الشجاعة

2017-05-14 21:01:29

حقق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل أكثر من 50 مليون مشاهدة في فترة وجيزة، ويظهر فيه بطة وفراخها يقفزن في بركة مياه فيما يشبه درسا في الشجاعة تعطيه البطة لصغارها.

وتمشي البطة أمام صغارها على جسر خشبي فوق بحيرة إلى حين وصولها إلى الحافة، وبعد ذلك تقفز ثم تنتظر صغارها الذين يبدأون بالقفز في الماء واحدا تلو الآخر في مشهد لطيف، حسب “سكاي نيوز” عربية، للمشاهدة.اضغط هنا.

ويعرف عن صغار البط اتباع أمهاتم بدقة وانضباط، وانتشرت العديد من المقاطع المشابهة مثل المقطع الشهير لعبور مجموعة من البط لشارع رئيسي مزدحم بالسيارات.

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