مع تطبيق Pocket Sense لن يكون هناك أي داعي للقلق من سرقة هاتفك الذكي عند السفر أو عند التواجد في الأماكن العامة المزدحمة.

ويعمل التطبيق على إصدار رنين مرتفع بمجرد قيام شخص بالسرقة من داخل جيبك، مع منحك القدرة على وقف التنبيه بمجرد فك القفل أو عن طريق إيقاف وضع السرقة وذلك عند تواجدك في أماكن آمنة، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

ويوفر التطبيق ثلاثة أوضاع لمنع سرقة الهاتف في الأماكن العامة، وهي وضعPocket Sense الذي يعمل على إصدار رنين قوي بمجرد سحب الهاتف من الجيب، أما وضع Charge Sense فيتيح شحن هاتفك في الأماكن العامة بأمان، حيث يعمل التطبيق على إصدار تنبيه بمجرد فصل الهاتف من الشحن.

ومن خلال وضع Motion Sense سيعمل التطبيق على إصدار رنين بمجرد تحريك الهاتف من مكانه وهو خيار ملائم في حال تواجدك بمقهى أو مكان عام، التطبيق قد لا يعمل بكفاءة في حال استخدام الأغطية القابلة للطي flip cover والتي تشوش على عمل التطبيق والمستشعرات.